اتفاق على تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي

المصدر: دبي - البيان - دمشق - د.ب.أ

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وقعت سوريا والعراق ولبنان والأردن، أمس، على مذكرة تفاهم رباعية مدتها خمسة أعوام للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع، وذلك في ختام الاجتماع الوزاري الرباعي العربي في دمشق. وتنص المذكرة على «التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في هذه الدول وعلى أساس المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف».

كما نصت على «تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع، وفي مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية».

ووقع على مذكرة التفاهم وزراء الزراعة لكل من سوريا والأردن والعراق ولبنان، أمس، ضمن فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع الذي انطلق أمس تحت شعار «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي».

وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، إنه «سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم 18».

قاعدة انطلاق

ورأى نظيره العراقي عباس العلياوي أن «الاتفاق قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية كما أنه يؤمن أسواقاً لتصريف منتجات الدول الأربع». وذكر بيان لوزارة الزراعة العراقية أن المذكرة وقعت «تحت شعار نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي». وأضاف البيان: «تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الأربع للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين هذه الدول».

وتابع البيان: «كما تضمنت المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغيّر المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية». وأكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أن «المذكرة ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا». وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: «إن هذه المذكرة خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب».

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