وفاة أبو الوفا رشوان سكرتير رئيس مصر الأسبق حسني مبارك

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، اللواء أبو الوفا رشوان، السكرتير الخاص بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، قائلاً: «منذ قليل، رحل اللواء أبو الوفا رشوان، رئيس سكرتارية الرئيس الأسبق حسني مبارك، رحمه الله».

ووصف بكري الراحل بأنه «الرجل الخلوق الوطني»، موضحاً أنه عرفه منذ سنوات طوال.

وأضاف: «كنا نفخر به وبحبه لأهله، وكان دوماً إنساناً نبيلاً»، مؤكداً أنه أحد رموز محافظة قنا.

يُذكر أن اللواء أبو الوفا رشوان من مواليد مركز أبو تشت بمحافظة قنا، وعمل بالحرس الجمهوري المصري، ثم سكرتارية رئاسة الجمهورية المصرية.

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