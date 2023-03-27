تضرر 60 ألف نازح جراء السيول في اليمن

المصدر: (عدن - البيان )

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كشفت السلطات اليمنية عن تضرر أكثر من ستين ألفاً من النازحين في محافظة مأرب وحدها جراء السيول التي تدفقت على مخيمات النزوح خلال عشرة أيام، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة والرياح المصاحبة لها، وأطلقت نداءً عاجلاً للمنظمات الإغاثية لسرعة التدخل والمساعدة في التخفيف من معاناة هؤلاء الذين شردتهم ميليشيا الحوثي من مناطقهم الأصلية.

و ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة في محافظة مأرب - 63 ألف فرد - تضرروا خلال الأيام العشرة الماضية جراء الأمطار السيول التي اجتاحت المخيمات والناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والمصحوبة برياح شديدة السرعة. وقالت في تقرير أولي عن الأضرار: «إن إجمالي الأسر النازحة التي تضررت من الأمطار والسيول بلغ 912 أسرة متضررة منها 273 أسرة تضررت بشكل كلي و8847 تضررت بشكل جزئي». ووجهت وحدة مخيمات النازحين، نداء استغاثة عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية طالبت فيه سرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المأوى والمواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم.

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