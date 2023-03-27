لقاء عربي رباعي بدمشق لبحث التكامل الاقتصادي الزراعي

المصدر: (دمشق - د.ب.أ )

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بدأت في العاصمة السورية دمشق، أمس فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في سوريا والعراق والأردن ولبنان تحت شعار «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي» والذي يستمر على مدى يومين. وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، في كلمة خلال الاجتماع: «نتوج جهودنا السابقة بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتي تعد نقطة بداية نحو مستقبل أفضل للدول العربية الشقيقة». وأكد أن «اجتماع وزراء الزراعة هو تتويج للاجتماعات التي انطلقت في بغداد في فبراير العام الماضي، واليوم نبحث في تحديات تواجه القطاع الزراعي، وانسياب السلع وتوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الأربع».

بدوره، أكد وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي أن «التكامل الزراعي بين بلداننا ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية والتي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية، ونحن مقبلون على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية».

ودعا وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية المنتجات والسلع الزراعية والعمل على تحقيق التكامل، مشيراً إلى أن «التغير المناخي والاحتباس الحراري يؤرق العالم أجمع». وقال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن العلاقة بين الدول الأربع الاجتماعية والثقافية والتجارية والسياسية والزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود.

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