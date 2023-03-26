إصلاح قطاع الأمن بالسودان ينطلق اليوم

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل الموقعون على الاتفاق الإطاري، في السودان بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، الأعمال التحضيرية لانطلاق ورشة العمل حول إصلاح قطاع الأمن اليوم الأحد.

وأعلنت الآلية التي تقوم بتيسير العملية السياسية في السودان أن ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري ستكون الفعالية الأخيرة من بين القضايا الخمس قبل التوقيع على اتفاق سياسي نهائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح له، إن الترتيبات تجري على قدم وساق لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اعتباراً من صباح الأحد وحتى الأربعاء المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم، كآخر ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأكد أن الورشة تشارك فيها القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، بجانب مشاركة واسعة من ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومعاشيي القوات النظامية وطيف من المختصين الوطنيين.

في السياق، أكد يوسف أن لجنة صياغة الاتفاق النهائي تواصل أعمالها بصورة وصفها بالجديدة من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف.

ويؤكد اللواء (م) د. أمين مجذوب لـ «البيان» أن عملية الإصلاح العسكري والأمني عملية معقدة وتتطلب جهداً مكثفاً، وإرادة من كل الأطراف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز