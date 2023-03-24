ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

المصدر: وكالات

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طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، بحسب الإليزيه.

ورفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وقال الإليزيه إن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن الرئيس الجزائري أبلغ نظيره الفرنسي خلال المحادثة الهاتفية أن السفير سيعود.

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