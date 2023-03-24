الجزائر تدعم موريتانيا بـ96 طناً من المواد الغذائية

المصدر: د ب ا

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هبطت اليوم الجمعة، ثلاث طائرات شحن عسكرية جزائرية بمطار نواكشوط الدولي محملة بالمواد الغذائية لموريتانيا كمساعدة إنسانية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتشمل هذه المساعدات 96 طنا من المواد الاستهلاكية الأساسية بما في ذلك الأزر والزيت والسكر والحليب، مقدمة من الهلال الأحمر الجزائري، لفائدة مفوضية الأمن الغذائي.

وقالت مديرة خدمات العون العاجلة بمفوضية الأمن الغذائي افاتو بنت عالي إن هذا الدعم "يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، تلبية لطموح قائديهما في تعزيز وتقوية تلك العلاقات".

وكانت الجزائر قد قدمت مساعدات لموريتانيا خلال أوقات الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد في الخريف الماضي، أسفرت عن تشريد عشرات الآلاف من المواطنين.

أرسلت الجزائر المساعدات بعد اتصالات هاتفية جرت بين الرئيسين ووزيري الخارجية في البلدين.

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