البرلمان الأردني يصوّت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمّان

المصدر: (عمّان - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صوّت مجلس النواب الأردني (البرلمان)، أمس، بالأغلبية على مقترح يفضي إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، رداً على استخدام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموطريتش، خريطة لبلاده تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن إنكاره وجود الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة بثّها التلفزيون الأردني الرسمي، «هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمّان (إيتان سوركيس)»، فرفع النواب أيديهم بالموافقة، فقال الصفدي «أغلبية واضحة، وشكراً». ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

بينما حضّ الصفدي حكومة بلاده على «اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة»، منوهاً إلى أن «هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية».

وأضاف الصفدي أن «تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين إلا ثباتاً خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية». وأكد أنها «لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس».

وزاد الصفدي إن «ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوّض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز، إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز