البرلمان الإسرائيلي يلغي قانوناً لتفكيك 4 مستوطنات

المصدر: (وكالات)

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ألغى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أمس، قانوناً صدر عام 2005، يقضي بتفكيك 4 مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، لـ«رويترز»: «هذا قرار مُدان ومرفوض، وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية».

في الأثناء، ندّد الاتحاد الأوروبي بقرار «الكنيست»، قائلاً إنه «يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة.. وهو خطوة واضحة إلى الخلف»، على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فيما أفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان «ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون، واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جداً بالفعل».

وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 31 صوتاً، مقابل 18، فيما امتنع بقية أعضاء «الكنيست» (120 مقعداً) عن التصويت.

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