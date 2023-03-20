السيسي يصدر عفواً عن كافة الغارمين ممن يقضون عقوبات

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلن السيسي، خلال حضوره اليوم احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، "إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم".

وأضاف السيسي أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في حماية مصر وقدمت التضحيات من أجل الحفاظ على استقرار الوطن، مشيدا بدور المرأة في 30 يونيو 2013.

وأشار السيسي إلى أن توثيق الطلاق هدفه الحفاظ على حقوق الأسر وحماية المجتمع، قائلا "عمرنا ما هنعمل حاجة تخالف شرع الله".

وأكد الحرص على أن يكون قانون الأحوال الشخصية "متوازنا"، موضحا أن "الدولة الحديثة تنظر لكل المشاكل التي يعاني منها المجتمع وتعمل لها آليات حل ومنظومة عمل".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز