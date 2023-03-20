اليمن.. إنقاذ «صافر» سيستغرق شهراً

المصدر: دبي، عدن - البيان

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ذكرت الأمم المتحدة أن عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة صافر سوف تستغرق نحو شهر، لكنها ربطت ذلك بالحصول على تمويل إضافي مقداره 34 مليون دولار، حيث يتوقع أن تصل السفينة البديلة منتصف مايو المقبل.

وحسب بيانات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فإن خطة نقل مليون برميل من النفط الخام من النقالة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر يمكن أن تنتهي منتصف يونيو المقبل، ولكنه ربط ذلك بالحصول على تمويل يسد الفجوة القائمة للمرحلة الأولى من عملية الإنقاذ ومقداره 34 مليون دولار، بعد شراء السفينة البديلة. ويجري حالياً صيانتها وتعديلها في أحد الأحواض الجافة في الصين على أن تصل اليمن بداية مايو المقبل، وتبدأ عملية نقل الكمية بعد أسبوعين من ذلك. وطبقاً لخطة الإنقاذ التي وافقت عليها الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، سيتم بيع «صافر» كخردة، بنحو 20 مليون دولار.

تعهدات مالية

ومع حملة التبرعات، تم رصد تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول بمقدار 95 مليون دولار. ولكن، تزامن استعداد الأمم المتحدة للعملية مع ارتفاع تكاليف نوع السفينة المطلوبة لتخزين النفط، ويرجع ذلك أساساً إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ما يتطلب حالياً مبلغ 129 مليون دولار لنقل النفط بأمان إلى ناقلة كبيرة، وإذا تم جمع مبلغ 34 مليون دولار المحتاج إليه بسرعة، سيمكن للعملية البدء في النصف الأول من هذا العام.

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