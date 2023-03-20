«قوة مشتركة» تمهيداً لتوحيد الجيش الليبي

المصدر: (طرابلس ،تونس- البيان )

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دخلت جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مرحلة حاسمة بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود وتأمين الانتخابات المنتظر تنظيمها في النصف الثاني من العام الجاري. وعلمت «البيان» أن اجتماعاً احتضنته تونس قبل أيام أسفر عن قرار مشترك بين قيادة الجيش الوطني وقيادة الأركان في المنطقة الغربية على إنشاء قوة مشتركة لإرسالها إلى الجنوب بهدف تأمين الحدود والحد من ظواهر الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وكانت تونس احتضنت اجتماعاً لرئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد تحت رعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وبحضور سفراء المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي. وستتكون القوة المشتركة بداية من 10 آلاف عسكري، أي أنها ستكون ذات تأثير على الأرض ونواة حقيقية لتوحيد الوحدات التابعة لوزارة الدفاع في حكومة عبدالحميد الدبيبة مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تنتشر على امتداد شرق وجنوب ووسط ليبيا.

وينتظر أن ينعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة وممثلي مجموعة العمل الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيسي أركان الجيش الوطني الليبي وقوات المنطقة الغربية.

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