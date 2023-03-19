الرئيس التونسي يعيّن كمال الفقي وزيراً للداخلية

المصدر: تونس - وكالات

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمراً رئاسياً بتعيين كمال الفقي، وزيراً للداخلية، بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين الاستقالة من المنصب. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، أمراً يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين».

وأضافت «كما أصدر أمراً يقضي بتسمية كمال الفقي خلفاً له». وقبل ساعات من صدور أمر التعيين، كشف شرف الدين قرار استقالته للصحافيين، خلال تصريحات إعلامية، في مدرسة لضباط الحرس الوطني. وقال شرف الدين، وهو محامٍ، إنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية لأسباب عائلية، وإنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة، بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وأضاف شرف الدين في تصريحاته «شاءت الأقدار أن يكون هذا آخر لقاء إعلامي لي»، وتابع: «الرئيس تفهّم قراري».

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