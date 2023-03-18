وزير خارجية تركيا: لقاء قريب ومرتقب بين السيسي وأردوغان

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت من القاهرة "التحضير للقاء" بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.

وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، "نريد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى".

وأضاف "من الممكن أن نختلف في المستقبل ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتجنّب قطع العلاقات مجدّداً".

وكان تشاوش أوغلو استقبل شكري في فبراير في تركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير وأدّى إلى مقتل 48500 في هذا البلد.

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