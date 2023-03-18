رسمياً.. خالد البلشي نقيباً للصحفيين المصريين

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصريين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت صباح أمس الجمعة، وسط حضور مكثف من الجماعة الصحفية بمقر نقابتهم بوسط القاهرة، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتاً مقابل 2211 صوتاً لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

ووفقاً للنتيجة المعتمدة من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بلغ إجمالي الأصوات 5063، منها 4888 صوتاً صحيحاً، و174 صوتاً باطلاً.

وكشفت النتيجة النهائية للاقتراع، مجموع الأصوات التي حصل عليها بقية المرشحين على مقعد النقيب، حيث حصل سيد الإسكندراني على 79 صوتاً وأيمن عبد العزيز 32، وسيد عبدالملك 10، وطلعت هاشم وعبده مغربي 38، محسن هاشم 38، محمد مغربي أحمد 4، نورا راشد 10، ياسر مصطفى إسماعيل 17 صوتاً.

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