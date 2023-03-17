اليوم.. انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين المصريين

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت صباح اليوم الجمعة 17 مارس، انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحافيين المصريين، على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وسط منافسة شرسة سواء على مقعد النقيب الذي يتنافس عليه 11 مرشحاً، أو على مقاعد المجلس التي يتنافس عليها 40 مرشحاً.

ومن المقرر بدء عمليات الاقتراع بمقر النقابة، في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النقابة، بعد تسجيل الحضور بالكشوف، ابتداء من العاشرة صباحًا، تمهيدًا لعقد العمومية، ثم انطلاق عملية التصويت.

ووفقاً لتأكيدات اللجنة المشرفة على الانتخابات يصح الصوت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف، سواء كانوا فوق أو تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس، على ألا يزيد عدد الناجحين فوق السن على 3 أعضاء وفق القانون.

يأتي ذلك في حالة اكتمال النصاب القانوني للانعقاد الثاني للجمعية العمومية والبالغ 25%+1، والذي يبلغ 2461 عضوًا، وذلك بعد فشل الانعقاد الأول للجمعية العمومية الجمعة الأولى من مارس الجاري والتي كان مقرراً لها حضور 50% +1 وهو ما لم يحدث.

ويترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المنتهية ولايته، والذي لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

كما تشمل أعمال الجمعية العمومية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، إلى جانب إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يستجد.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية صباح اليوم إلى مقر النقابة للتوقيع في كشوف الجمعية العمومية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهراً، على أن يجرى مدها ساعة ثم ساعة أخرى حتى الثانية ظهرا، وفي حالة اكتمالها تنعقد الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال، ثم يبدأ التصويت في الانتخابات، والذي يستمر حتى السادسة مساءً، ويمكن أن تمد اللجنة المشرفة على الانتخابات التصويت ساعة أخرى حسب رؤيتها.

ويسلم كل ناخب ورقتين، إحداهما للنقيب، والأخرى لاختيار الأعضاء، ويتم التصويت بالاسم سواء (ثلاثي)، أو من خلال (الاسم الصحفي)، وليس بالأرقام، وستتوافر قائمة بالأسماء يمكن للناخب الاختيار منها، على أن يختار الناخب مرشحا واحدا للنقيب و6 أعضاء لمجلس النقابة.

من جانبه أوضح الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن انتخابات نقابة الصحفيين تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، والتي ستتسلم جميع اللجان.

ودعا رشوان جموع الصحفيين للمشاركة في الانتخابات التي وصفها بعرس الديمقراطية، لافتاً إلى ضرورة التعبير عن إرادة كل صحفي، مؤكداً أن الانتخابات تتسم بمنتهى الشفافية وأن عمليات فرز الأصوات ستتم علانية وعلى رؤوس الأشهاد.

وأفاد بأن اللجنة المشرفة على الانتخابات أصدرت عدداً من القرارات، وأبلغتها للمرشحين، جاء في مقدمتها أن لكل مرشح على مقعد النقيب الحق في أن يكون له 23 مندوباً أصليا و10 مندوبين احتياطيين لحضور الفرز والتصويت.

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