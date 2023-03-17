حراك دولي لدفع عملية السلام باليمن

المصدر: عدن - البيان

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يشهد هذا الشهر تزايد الحراك الدولي من أجل دفع عملية السلام في اليمن من خلال جولات عدة قام بها المبعوثان الأممي والأمريكي، إضافة إلى مفاوضات تجرى في جنيف يقود إلى إطلاق المزيد من السجناء والمختطفين والأسرى من الجانبين، مع استمرار المخاوف من فشل الجهود لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل جولة مفاوضات.

ووفق مصادر في الحكومة وأخرى سياسية تحدثت إليها «البيان» فإن التحركات الإقليمية والدولية الجارية اليوم، تقترب من إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تم العمل عليه خلال الشهور القليلة الماضية، ويعمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ ومعه المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندر كينج على وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث إن الاتفاق الجديد، ووفقاً لهذه المصادر يتجاوز بنود الهدنة التي أبرمت العام الماضي. ويضع ملامح اتفاق سياسي عسكري شامل من شأنه أن يضع اليمنيين على بداية طريق السلام.

جولة جديدة

وأعلنت الخارجية الأمريكية عودة المبعوث الأمريكي الخاص باليمن إلى المنطقة في جولة جديدة لمواصلة الجهود الأمريكية المكثفة للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي جلبت الهدوء لمدة عام تقريباً إلى اليمن». وبينت أن «تيم ليندركينغ سيحض جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق جديد والتحرك نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة».

وإلى جانب ذلك سيلتقي المبعوث الأمريكي شركاء الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لحشد الدعم لجهود السلام الجارية، إضافة إلى تشجيع المانحين على زيادة التمويل لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، من أجل ضمان أن تؤدي جهود السلام إلى فوائد ملموسة لليمنيين، «كما سيشجع على دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتفريغ النفط من ناقلة صافر المتحللة من أجل منع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر».

قضايا خلافية

ووفق ما كشفته المصادر فإن قضايا الخلاف تركزت في المرحلة الأخيرة حول أولويات الملفات التي ينبغي معالجتها، حيث حاول الحوثيون القفز على بعض الاستحقاقات في الجوانب الاقتصادية والأمنية، لكن الجهود التي يبذلها الوسطاء من المنطقة، والجهود الدوائية تمكنت من تجاوز جزء كبير من تلك العقبات، واكتفت بالإشارة إلى أن الجهود تتركز حالياً على استكمال النقاشات ووضع الآليات والضمانات اللازمة لإنجاح الاتفاق المرتقب.

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