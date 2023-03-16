قيس سعيّد: تونس تخوض معركة تحرير وطني

المصدر: تونس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، مؤكداً أن واجبه المقدّس يتمثل في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.

وشدد سعيّد، خلال استقباله رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة؛ لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، على أن بلاده تتوفر فيها جميع مقومات النجاح، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل أن يعيش المواطن التونسي مكرّماً في وطنه، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

ونوّه سعيّد إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية، والحوار الوطني، والاستفتاء، وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين، مجدداً الإعراب عن الإصرار على المضي قدماً من أجل القضاء على الفساد وأسبابه، وعدم العودة إلى الوراء.

إلى ذلك، أعلنت حركة النهضة أن قوات الأمن أوقفت مدير مكتبها الإعلامي، العضو بالمكتب التنفيذي للحزب، عبدالفتاح التاغوتي. وأعلنت الحركة في بيان، إيقاف التاغوتي من قبل دورية للحرس الوطني في ولاية بن عروس، قرب العاصمة تونس. فيما تحقق السلطات مع عدد من قيادات حركة النهضة، حول قضايا مختلفة، ترتبط بشبكة التسفير إلى سوريا والإرهاب، وشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

من بين الموقوفين حتى الآن: أمين عام الحزب، علي العريض، الذي شغل سابقاً منصبي رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، ووزير الفلاحة الأسبق، محمد بن سالم. كما أوقف النائب السابق عن الحركة، الحبيب اللوز، والقيادي المستقيل من الحزب، عبدالحميد الجلاصي. وتشمل التحقيقات القضائية أيضاً زعيم الحركة، راشد الغنوشي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز