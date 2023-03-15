البنك الدولي يدعم لبنان بـ500 مليون دولار

المصدر: ( بيروت- د. ب. أ)

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أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، دعم البنك الدولي، في الأشهر المقبلة، للفئات الفقيرة في لبنان بقيمة 300 مليون دولار، ودعم الزراعة بقيمة 200 مليون دولار.

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وفداً من البنك الدولي برئاسة بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جان كريستوف كاريه. وقال بلحاج بعد اللقاء: «هناك مشروعان نسير بهما في مجلس إدارة البنك الدولي، خلال الأشهر المقبلة، هما:

مشروع التغطية الاجتماعية، قدره نحو 300 مليون دولار، لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، ويضع المشروع قاعدة معلومات، تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل». وأضاف: إن المشروع الثاني «مخصص لدعم قطاع الزراعة، لا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص، وقدره نحو 200 مليون دولار».

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