الحكومة المصرية تعتزم ادخار 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان

المصدر: البيان

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تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، ادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط برنامج الحوافز المالية.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصرى اليوم، الثلاثاء، يسقط الحق في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

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