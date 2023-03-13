«حضور أوروبي» لجلسة استماع حاكم مصرف لبنان في بيروت

المصدر: (بيروت - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصدران، أمس، أنه سيتم السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاضٍ لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان ودول أجنبية عدة بشأن ما إذا كان سلامة قد اختلس أموالاً عامة. ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاماً) وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وكان قاضٍ لبناني وجه اتهامات للأخوين سلامة الشهر الماضي بالاختلاس وغسل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي، وحدد جلسة استماع أولى لحاكم مصرف لبنان بعد غد.

ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت اليوم الاثنين في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق، وسيتم السماح لهم بحضور جلسة الاستماع وذلك حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع لوكالة رويترز. وقال المصدر القضائي إن القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة، الذي يتولى منصبه منذ 1993.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز