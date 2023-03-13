قوى الحرية والتغيير في السودان تشيد بلقاء البرهان ودقلو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، ياسر عرمان، بنتائج اجتماع عقد أول من أمس بين عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال إن اللقاء كان جيداً، وأنتج روحاً جديدة بين الجانبين. ونقل موقع «العربية.نت» عن عرمان قوله في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن اللقاء أدخل نمطاً جديداً من العمل بجدية للنظر في مشكلات السودانيين في البلاد.

حكومة تكنوقراط

و أشار عرمان إلى أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون سياسياً، معتبراً أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس خياراً. وشدد على أهمية «الروح المدنية والعمل المدني الديمقراطي»، مؤكداً أنه مفيد لكافة الأحزاب في البلاد.

جاءت تلك التصريحات بعدما أعلن مجلس السيادة في بيان أول من أمس أن البرهان ودقلو اجتمعا في العاصمة الخرطوم لبحث سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها.

يشار إلى أن الأطراف السياسية في البلاد، كانت توصلت ديسمبر الماضي، إلى صيغة توافق، سميت بالاتفاق الإطاري، نص على تسليم السلطة للمدنيين وتوحيد الجيش، وغيرها من البنود.

إلا أن أنباء سرت أخيراً عن وجود بعض التحفظات من قبل «حميدتي»، لاسيما حول قضية دمج قوات الدعم السريع، رغم أنه نفى ذلك مراراً. لكن تصريحاته السابقة حول حل الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك في أكتوبر 2021، والتي اعتبرها خطوة خاطئة، أوحت بوجود بعض الخلافات بين الرجلين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز