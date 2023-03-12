مبعوث الأمم المتحدة: الانتخابات الليبية ممكنة نهاية 2023

المصدر: طرابلس - وكالات

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه إذا وُضعت خارطة طريق، وقوانين انتخابية واضحة بحلول يونيو المقبل، فإنه من الممكن إجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام الجاري. ودعا باتيلي، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، أمس، الأطراف المتنافسة في البلاد، إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية «بحلول منتصف يونيو».

وأوضح أن الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة، قوامها 6 أعضاء من كل هيئة، لصياغة قوانين انتخابية، مضيفاً أنه «لا يوجد سبب لأي تأخير إضافي».

وأفاد باتيلي بأن «الترتيبات المؤقتة المتعاقبة، والحكومات الانتقالية التي لا نهاية لها، والهيئات التشريعية التي انتهت ولايتها، هي مصدر لعدم استقرار». وأثارت تصريحات المبعوث الأممي، حفيظة الفاعلين السياسيين الليبيين، عندما تحدّث عن عجزهم التوصل لاتفاق، وتعذر إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر 2021، بسبب خلافات سياسية، وتهديدات أمنية، فضلاً عن عقبات قانونية. وفي مواجهة اتهامات وجهت له بالتدخل من قبل بعض الفاعلين السياسيين في ليبيا، أكد باتيلي أن اقتراحه لم يكن «حلاً يفرضه الأجانب»، وأن «خارطة الطريق الواضحة» لا تعتمد عليه.

تعليق

وفي أول تعليق من الأطراف السياسية الليبية الفاعلة، أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية - طرابلس، دعمه لجهود المبعوث الأممي في تنظيم الانتخابات. وناشد الدبيبة «الليبيين بالتحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة».

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