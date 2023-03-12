مقتل ثلاثة سجناء من «القاعدة» في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - د. ب. أ

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أعلن مصدر أمني موريتاني رفيع المستوى، أمس، مقتل ثلاثة سجناء من تنظيم «القاعدة» الإرهابي، واستسلام الرابع، في عملية تعقّب وبحث ومحاصرة شمالي البلاد.

وقال المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مرخص له الحديث قبل صدور بيان عن وزارة الداخلية - في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ.»، إن عملية البحث والتعقب استمرت أسبوعاً كاملاً، تمكن خلاله السجناء من مغادرة العاصمة نواكشوط، قبل أن يتم تعقبهم ومحاصرتهم شمالي البلاد.

وكان السجناء الأربعة قد تمكنوا من الفرار من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعدما قتلوا اثنين من حراس السجن، وأصابوا اثنين آخرين بجروح. يذكر أن السجناء الأربعة، الذين ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي، مصنفون بالخطيرين، وتمت إدانتهم وصدرت أحكام قضائية بإعدامهم؛ لضلوعهم في عمليات قتل وخطف.

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