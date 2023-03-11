الأسد يطالب بـ«أجندة محددة» لاجتماعات الحوار السوري التركي

المصدر: (دمشق - وكالات)

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طالب الرئيس السوري، بشار الأسد، بـ«أجندة محددة» لاجتماع الحوار بين سوريا وتركيا، بمشاركة روسيا وإيران، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في العاصمة دمشق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان موسكو الإعداد لاجتماع يضم وزراء خارجية الدول الأربع، ما يمثل خطوة إضافية على طريق تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

فضلاً عن إمكانية تحقيق انفراجة بالملف السوري بشكل عام. ولفت الأسد إلى ضرورة وجود «تحضير جيد، يستند إلى أجندة وعناوين ومُخرجات محددة وواضحة»، معتبراً أن «مصالح الشعب السوري هي الأساس في أي خطوات سياسية تنتهجها الدولة، وأن نتائج تلك الخطوات يجب أن تحقق مصلحة الشعب السوري».

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن «بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية، وستدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية». وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، عبَّر عبداللهيان، عن ترحيب طهران بالاجتماعات المرتقبة في موسكو لوفود سوريا وتركيا وروسيا وإيران، بهدف الوصول إلى تعاون متزايد للخروج من الأزمات، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

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