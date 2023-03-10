أوستن يطالب إسرائيل بخطوات فورية لخفض التصعيد

المصدر: مطار بن غوريون - رويترز

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طالب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المسؤولين الإسرائيليين، أمس، باتخاذ خطوات فورية لخفض حدة التوتر في الضفة الغربية، محذراً من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.

وهبطت طائرة أوستن، الذي يقوم بجولة إقليمية، في مطار بن غوريون، في زيارة أُعيد ترتيب جدولها على عجل، بسبب تصاعد الاحتجاجات على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات في النظام القضائي.

وقال أوستن للصحافيين، بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت «الولايات المتحدة (لا تزال) تعارض بشدة أي تصرفات قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن، بما يشمل توسعة المستوطنات والخطاب الاستفزازي».

وأضاف «منزعجون جداً من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين»، موضحاً أن مناقشاته كانت صريحة ومباشرة، مؤكداً أن واشنطن «ملتزمة بشدة بأمن دولة إسرائيل»، و«تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي».

وكان أوستن التقى مع نتنياهو بالمطار، لأكثر من ساعة. وقال البنتاغون في بيان عن الاجتماع، إن أوستن دعا إلى اتخاذ «خطوات فورية لوقف تصعيد العنف، والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم». وأضاف «سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيداً عن متناول اليد».

وقبيل ذلك، داهمت القوات الإسرائيلية قرية جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية، أمس، وقتلت ثلاثة فلسطينيين، قالت إنه يشتبه في قيامهم بتنفيذ هجمات بالرصاص في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن شهود عيان، قولهم إن «القوات الإسرائيلية تسلّلت إلى البلدة، وأطلقت النار على ثلاثة شبان، بينما كانوا داخل مركبتهم».

في المقابل، أوضح بيان إسرائيلي أن مسلحين فتحوا النار من سيارتهم، عندما دخلت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة. وأضاف البيان أن اثنين من أعضاء الجهاد الإسلامي قتلا، بالإضافة إلى مسلح آخر، بحسب وصف البيان.

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