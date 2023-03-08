الرئيس المصري ووزير الدفاع الأمريكي يؤكدان على تطوير الشراكة الاستراتيجية

المصدر: د ب ا

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "الأربعاء" مع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الذي يزور القاهرة جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين حرص بلديهما على تطوير التعاون الاستراتيجي بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير دفاع الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية نشره على موقعه الإلكتروني.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي أكد اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه؛ أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة ،مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث حرص السيد الرئيس السيسي في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكداً أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة.

وتابع أن اللقاء تطرق إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم.

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