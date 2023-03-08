مصر.. قرار بتعديل رسوم استخراج جواز السفر

المصدر: البيان

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قررت الحكومة المصرية تعديل قيمة استخراج جواز السفر .

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 6 مارس قرار وزير الداخلية بتعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

واعتبارًا من 6 مارس، فإن قيمة استخراج جواز السفر ستكون 505 جنيهات شاملة الرسوم المقررة وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته وعلامات تأمينه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

كما جاء في القرار يكون قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة، في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وبما لا يجاوز مبلغ 755 جنيها.

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