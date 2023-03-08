نداء نسائي عالمي من المغرب لأجل السلام

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أطلقت نساء من جميع أنحاء العالم مجتمعات في المغرب، أمس، دعوة دولية من أجل السلام «وسط حالة طوارئ»، عشية يوم المرأة العالمي.

وتنبع المبادرة من «رغبة في خلق سلسلة تضامن بين نساء من حول العالم لإطلاق نداء من أجل السلام والعدالة والمساواة»، على ما أوضحت هانا أسولين، وهي الرئيسة المشاركة لحركة «محاربات السلام» التي تضم نساء مسلمات ويهوديات، وتأسست في فرنسا في عام 2022.

تجتمع هؤلاء الناشطات في مدينة الصويرة بجنوب المغرب، أمس واليوم، بهدف «التبادل والبحث معاً والتعلّم وتعزيز التزاماتهن».

ومن بين الحاضرات ناشطات إسرائيليات وفلسطينيات ونساء من أفغانستان وسوريا والمغرب ودول في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت المديرة الفلسطينية لمنظمة التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط هدى أبوعرقوب: «يجمع هذا التجمع نساء من جميع أنحاء العالم، تحمل كل منهن قصصاً كل منها أصعب من الأخرى. من المهم اليوم الاعتراف بقوتهن». وشددت هانا أسولين على أن «صرختهن النابعة من القلب» تحدث «وسط حالة طوارئ على كوكبنا الذي يشهد حرباً وكراهية وظهور التطرف الذي يهددنا في جميع أنحاء العالم». وستُترجم الدعوة، المدعومة من الأمم المتحدة، من خلال تأسيس «منتدى عالمي للنساء من أجل السلام».

وستتشكل سلسلة بشرية رمزية من «نساء من أجل السلام» اليوم أمام أسوار ميناء الصويرة، التي ترمز إلى الحوار بين المسلمين واليهود. ويختتم الاجتماع غداً الخميس بتنظيم «مسيرة من أجل السلام» تصل إلى المحيط الأطلسي.

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