حقيقة قرار استقطاع جزء من تحويلات المصريين بالخارج

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الحكومة المصرية استقطاع جزء من تحويلات أبنائها في الخارج.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي جملةً وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية.

ونوَّهت باهتمام الدولة برعاية كل شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم إلى توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مؤكدةً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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