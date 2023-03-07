15 مارس لاستجواب حاكم مصرف لبنان

المصدر: (بيروت - وكالات)

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حدد القضاء اللبناني منتصف الشهر الحالي موعداً لاستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال، على هامش تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، أمس.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل 2021، تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً، في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

وأصدرت قاضية قراراً بمنعه من السفر في وقت سابق. وقال المسؤول القضائي، أمس، إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، حدّد 15 مارس»، موعداً لاستجواب سلامة وشقيقه والحويك. وأرسل مذكرات لإبلاغهم بذلك.

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