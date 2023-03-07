فرار 4 إرهابيين من سجن في نواكشوط

المصدر: (نواكشوط - أ.ف.ب)

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فرّ أربعة إرهابيين من سجن في نواكشوط بموريتانيا أثناء عملية هروب أدت إلى مقتل عنصرَي أمن.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية أمس، في بيان «تمكّن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي في نواكشوط بعدما هاجموا الحراس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قُتل خلاله عنصران من الحرس الوطني، فيما أُصيب آخران بجروح.

وقالت الوزارة إن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقّب الفارّين.

ونشرت إدارة السجون هويات الإرهابيين الفارين، ومن بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام، وهما محمد الرسول أشبيه، أحد عناصر تنظيم القاعدة الخطرين.

أما الإرهابي الثاني المحكوم عليه بالإعدام أيضا فهو السالك الشيخ، المتهم بمحاولة قتل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز.

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