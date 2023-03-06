مصر تكشف حقيقة منع المرضى من أداء مناسك الحج

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية التي نفت تلك الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هي: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى التليف الرئوي، وحالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر، والحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، والمصابون بألزهايمر، والمرضى النفسيون، إضافة إلى الحوامل، خاصة في الأشهر الأولى أو الأخيرة، وذلك طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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