السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن العراق

المصدر: القاهرة - وكالات

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده الثابت لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار السيسي خلال استقباله رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقاً للناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وأعرب السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية.

روابط تاريخية

بدوره، أشاد السوداني بـ«الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية» التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على الأصعدة كافة. وأكد حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

ووصل السوداني إلى العاصمة المصرية أمس، وكان في استقباله في المطار نظيره مصطفى مدبولي. وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها السوداني إلى القاهرة منذ مصادقة البرلمان العراقي على حكومته أكتوبر الماضي، منهية بذلك جموداً سياسياً دام عاماً.

وعززت مصر والعراق والأردن علاقاتهم وعقد قادتهم خمسة مؤتمرات قمة منذ 2019، كان آخرها في البحر الميت بالأردن ديسمبر الماضي لمناقشة تنفيذ مشاريع استراتيجية ثلاثية، تتضمن ربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن ومدينة صناعية على الحدود العراقية الأردنية.

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