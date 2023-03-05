لبنان.. تعطيل مستمر لانتخابات الرئاسة

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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شهدت الأيام الأخيرة في لبنان انحدار الوضع السياسي، إلى مزيد من التصلب والسجالات، فيما تتجه الأجواء الرئاسية إلى مزيد من التعقيدات. ويصر فريق «قوى 8 آذار»، باستثناء التيار الوطني الحر، على موقفه بانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. أما فريق المعارضة، فيعارض انتخاب فرنجية، ويلوح بمقاطعة جلسات الانتخاب. وأفادت معلومات بأن ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» وجد مرشحه للرئاسة، فرنجية أمام طريق مسدود. وأكدت قوى سياسية معارضة أنها ستفعل ما يجب ويمكن فعله لمنع وصول مرشح «حزب الله» إلى رئاسة الجمهورية، حيث أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أنه لن يؤمن النصاب لانتخاب مرشح الحزب، ووصولاً إلى إعلان حزب «الكتائب اللبنانية» عزمه تعطيل الجلسات، في حال كان المطلوب المشاركة لانتخاب رئيس من «قوى 8 آذار»، وهذا ما ورد على لسان رئيس الحزب النائب سامي الجميل أخيراً، بقوله: «سنعطل الانتخابات إذا قررتم إيصال رئيس جديد يغطي سلاح حزب الله لمدة 6 سنوات».

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