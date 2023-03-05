رئيس الأركان الأمريكي في زيارة مفاجئة لسوريا

المصدر: دمشق - وكالات

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أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي زيارة مفاجئة لسوريا أمس، لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم.

وكثف «داعش» هجماته في الآونة الأخيرة، وبخاصة بعد وقوع الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا. وأمس، لقي سوري وشقيقته حتفهما في انفجار لغم من مخلفات التنظيم خلال ذهابهما لجمع الكمأة بريف حماة. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس السبت، عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن «لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجر بشاب وشقيقته خلال ذهابهما لجمع الكمأة في أراضي منطقة دويزين بريف منطقة سلمية الشرقي، ما أدى لاستشهادهما».

هجمات

ولقي ثلاثة سوريين حتفهم الخميس عندما كانوا يجمعون فطر الكمأة، وذلك في اعتداء نفذته عناصر تنظيم «داعش» في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، كما لقي خمسة مواطنين حتفهم، وأصيب أكثر من 40 بجروح جراء انفجار لغم لداعش خلال بحثهم عن الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

فطر تدمر

ودفع العشرات حياتهم منذ بداية العام الحالي جراء البحث عن فطر الكمأة، حيث قتل أكثر من 50 شخصاً شمال مدينة تدمر في 10 فبراير الماضي بينهم عسكريون في الجيش السوري على يد مسلحين يتهمون بانتمائهم لـ «داعش».

ويبلغ سعر كيلو غرام الفطر حوالي 100 ألف ليرة سورية ( ما يعادل 14 دولاراً أمريكياً) ويجمع العامل في اليوم الواحد حوالي 10 كيلو غرامات وفي أحيان تتضاعف الكمية، ما يدفع عائلات بكاملها للتوجه إلى البادية للبحث عن الفطر.

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