الفيضانات تهدد نصف مليون نازح في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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مع بدء موسم الأمطار الموسمية في اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ومفوضية شؤون اللاجئين، تحذيرات من تعرض أكثر من نصف مليون نازح لمخاطر الفيضانات التي تهدد خمساً من محافظات البلاد.

ووفق منظمة الفاو، فإنه وخلال فبراير الماضي، كجزء من الاستجابة السنوية للفيضانات والتخطيط للطوارئ لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نفذت المنظمة تحديثاً لتحليل مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، وقالت إن 571 موقعاً للنزوح ( 25 % من المخيمات)، تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.

ووفق ما أوردته الفاو، فإن هناك 5 محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات تأتي في طليعتها محافظة الحديدة وحجة والجوف ومأرب وتعز.

من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، مما دفع الملايين نحو انعدام الأمن الغذائي.

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