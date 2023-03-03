قيادي سوداني لـ« البيان »: مشاورات لاختيار رئيس الوزراء

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

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كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان عن مشاورات جارية بين القوى المدنية لاختيار رئيس وزراء، في وقت أكد استمرار النقاش حول قضايا الاتفاق النهائي، لا سيما بشأن قضيتي العدالة، والعدالة الانتقالية وملف الإصلاح الأمني والعسكري.

مشاورات

وقال الناطق باسم تحالف قوى الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم الطيب لـ«البيان» إن مشاورات بينية تجريها القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لاختيار رئيس للوزراء لإدارة الفترة الانتقالية، غير أنه لفت إلى أن تلك المشاورات تتم في إطار غير رسمي، ولم يفصح الطيب ما إذا كانت هناك أسماء مرشحة لشغل المنصب.

وأكد الطيب أن المشاورات لم تتوقف حول قضايا الاتفاق النهائي الخمس والمتمثلة في (تفكيك تمكين النظام السابق، تقييم اتفاقية جوبا للسلام، الأزمة في شرق السودان، العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري)، وأشار إلى أن القوى المدنية أنجزت الكثير من المهام الخاصة بنقاش ثلاث من تلك القضايا، ولفت إلى استمرار المشاورات حول أهم قضيتي العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، التي وصفهما بأهم القضايا المتبقية.

حرص

وعزا القيادي السوداني تأخر استكمال الملفات المعنية بالاتفاق النهائي إلى عدد من العوامل، غير أنه أكد حرص القوى المدنية على إنجاز ما تم الاتفاق عليه ومن ثم مناقشة قضية معايير رئيس الوزراء، الذي من المقرر اختياره فور التوقيع على الاتفاق النهائي، وأضاف: بمجرد التوقيع على الاتفاق النهائي يفترض أن تكون القوى الموقعة جاهزة لاختيار رئيس وزراء يناسب المرحلة الانتقالية القادمة.

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