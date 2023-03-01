لاجئون سوريون.. أخرجتهم الحرب وأعادتهم الزلازل

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أربعون ألف لاجئ سوري ممن فروا إلى تركيا بسبب الحرب، وجدوا أنفسهم عائدين إليها بسبب الزلزال الذي تجاوز عدد قتلاه في شمال سوريا وجنوب تركيا 50.325 شخصاً. وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن عدد السوريين الذين يعودون إلى بلادهم يتزايد يومياً.

وقال المسؤول التركي إن هؤلاء فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير في تركيا إلى شمال غرب سوريا في الأسبوعين الماضيين، بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.

وقال مازن علوش المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إن السوريين دخلوا عبر أربعة معابر حدودية. وأشار إلى أن حوالي 13500 سوري دخلوا عبر معبر باب الهوى وما يقرب من عشرة آلاف عبر معبر جرابلس ونحو سبعة آلاف عبر معبري باب السلام وتل أبيض حتى الاثنين.

واستغل السوريون عرضاً قدمته السلطات التركية في أعقاب الزلزال يسمح لهم بقضاء ما يصل إلى ستة أشهر في شمال غرب سوريا مع إمكان عودتهم إلى تركيا مرة أخرى. إلى ذلك، أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أول من أمس، إلى قتيلين و140 مصاباً، 12 منهم في حالة حرجة. وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مبان مهدمة من أصل 31. وألحق زلزالا 6 فبراير دماراً هائلاً في مناطق واسعة. وذكرت مصادر أن 22 شخصاً لقوا حتفهم في تفش للكوليرا في أعقاب الزلزال. (عواصم - وكالات)

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