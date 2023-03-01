القضاء على 17 إرهابياً غربي العراق

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كشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أمس تفاصيل «ضربة أمنية» ضد مسلحي تنظيم داعش اتسمت بالكتمان وأسفرت عن مقتل 17 عنصراً بينهم قيادات في التنظيم غربي العراق.

وقال اللواء رسول في مؤتمر صحافي إن «العمليات العسكرية مستمرة ضد تنظيم داعش، وحققت قيادة العمليات المشتركة نجاحات بالعمل النوعي والاستباقي، من خلال التركيز على الجهد الاستخباراتي». حيث نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية في صحراء عكاشات (غربي العراق) أسفرت عن قتل مجموعة كاملة من الإرهابيين تقدر أعدادهم بنحو 17 عنصراً، بينهم نحو 4 قيادات في التنظيم ومن صفه الأول.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس القبض على 12 مطلوباً للقضاء وفق أحكام الإرهاب في خمس محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان: إن ذلك جاء استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة حيث تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين.

وأكدت القبض على المطلوبين في أقضية رمانة وعانة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.

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