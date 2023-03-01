ليبيا نحو تحديد روزنامة إجلاء المرتزقة

المصدر: طرابلس ـ البيان

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تستعد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لوضع روزنامة نهائية لإجلاء المرتزقة والمسلحين الأجانب عن الأراضي الليبية بدعم مباشر من المجتمع الدولي.

وذلك في ظل توافقات داخلية وخارجية على ضرورة حل قضية المسلحين الأجانب قبل التوجه إلى ملفي المصالحة والانتخابات.

وأعلن المبعوث الفرنسي لدى ليبيا، بول سولير، أن باريس ستحتضن قريباً اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة في سياق الدور الذي تقوم به بلاده في هذا الاتجاه، وقال:

إن أولوية فرنسا هي أمن وسلام ليبيا والمنطقة، واستعادتها كامل السيادة على أراضيها.

المسار العسكري

وأفاد سولير في فيديو نشره على حسابه بأن بلاده تستثمر جهداً كبيراً في دعم المسار العسكري بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه بالرغم من الوضع الأمني الهش في ليبيا فإن اتفاقية وقف إطلاق النار المؤقتة التي أبرمتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر 2020 لا تزال صامدة.

وبيّن المبعوث الفرنسي أن آخر اجتماع للجنة العسكرية في تونس كان بتاريخ 8 ديسمبر وتحت رعاية الرئاسة الفرنسية، حيث أنتج ديناميكية إيجابية أدت للوصول إلى اتفاق بين المشاركين حول مشاريع عدة وإنشاء قوات مشتركة لتنفيذ خطط نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين بلجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

مضيفاً أن رئيس أركان الجيش الوطني الليبي سيجتمع مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في باريس قريباً، وأن هذا اللقاء سيكون فرصة للتعرف على أشكال الدعم اللازمة، بالإضافة إلى التخطيط وتحديد أهداف واضحة للمسار العسكري لتحقيق السيادة وأمن الحدود وسحب القوات الأجنبية من على الأرض الليبية.

اجتماع باريس

ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع باريس في منتصف مارس الجاري، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حيث سيتم التطرق بالأساس إلى ملف إخراج المرتزقة الأجانب ومن بينهم الجماعات المسلحة المتحدرة من دول الساحل والصحراء وعناصر شركة فاغنر الروسية والمسلحين السوريين وغيرهم.

وكانت لجنة (5+5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن، ونجحت منذ تأسيسها في حلحلة ملفات عدة، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه الميليشيات.

والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.

ويرى مراقبون أن فرنسا تسعى إلى الإشراف على الملف الأمني في ليبيا فيما تتكفل الولايات المتحدة بملف الانتخابات ويشرف الاتحاد الأفريقي على ملف المصالحة الوطنية، بالتزامن مع حراك دولي واسع لحل الأزمة الليبية المتفاقمة منذ العام 2011 وقطع الطريق أمام أية محاولة للعودة بالبلد الثري في شمال أفريقيا إلى مربع العنف والفوضى.

وينتظر أن يتم خلال اجتماع باريس، النظر في نتائج اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهو ما سيتم بالتعاون مع دول الجوار الأفريقي وعواصم إقليمية ودولية، على أن يتم الإعلان عن روزنامة نهائية لإجلاء المرتزقة والمسلحين الأجانب، وهو ما سيمثل خطوة مهمة على طريق حلحلة الأزمة.

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