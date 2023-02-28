بعد 3 سنوات.. المغرب ينهي حالة الطوارئ الصحية

المصدر: أ ف ب

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أوقف المغرب عملياً سريان حالة الطوارئ الصحية التي فُرضت في البلاد منذ ثلاث سنوات للتصدي لوباء كورونا (كوفيد 19)، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها اليوم.

وكانت الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ نهاية كل شهر منذ مارس 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير، من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني للمطارات، ليل الاثنين، إعفاء المسافرين الوافدين الى المملكة من إبراز البطاقة الصحية التي تتضمن معلومات خاصة مرتبطة بالوباء.

واتخذت السلطات المغربية، خلال حالة الطوارئ، العديد من التدابير الاستثنائية لمواجهة انتشار الوباء، مثل إغلاق الحدود أو الحجر الصحي أو منع التجمعات.

وأصاب وباء كورونا، منذ سنة 2020، نحو 1,3 مليون مغربي، وفق الأرقام الرسمية، فيما تلقى أكثر من 23,4 مليون شخص الجرعة الثانية للقاح، ونحو سبعة ملايين الجرعة الثالثة.

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