احتجاجات في بغداد ضد مشروع قانون الانتخابات

المصدر: بغداد - وكالات

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خرج مئات العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، أمس، للتنديد بمشروع قانون للانتخابات، على الأرجح سيقوض فرص المرشحين المستقلين. في وقت قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات إلى السبت المقبل.

وتجمع مئات المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، بينما أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان، وأغلقت جسر الجمهورية على نهر دجلة، المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة، بحسب ما أفادت «أسوشييتد برس».

التشريع الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات 2021، يقسم كل محافظة من المحافظات الثمانية عشر للعراق إلى عدة دوائر انتخابية. والقانون الذي كان مطلباً أساسياً لاحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة، خرجت أواخر 2019، اعتبر أنه يمنح المرشحين المستقلين فرصة أفضل في الفوز. وأجل مجلس النواب، أمس، مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما صوت على تشكيل لجنة مختصة باختيار مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الإنسان. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن «مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، إلى جلسة السبت المقبل».

والأسبوع الماضي، ناقش البرلمان مشروع القانون. وخرج النواب المستقلون الذين عارضوا المقترح من الجلسة التي انتهت أبكر من موعدها، بسبب عدم اكتمال النصاب.

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