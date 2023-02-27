تضامن إماراتي وعربي متجدد مع سوريا

المصدر: دبي، دمشق- البيان ، وكالات

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس، وفداً من الاتحاد البرلماني العربي، المشارك في الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أعماله في بغداد.

وضم الوفد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وأكد وفد الاتحاد البرلماني العربي على دعم الاتحاد ووقوفه مع الشعب السوري الشقيق واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد حادث الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى فيها، وأكدوا على ضرورة العمل العربي المشترك على المستويات كافة لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

كما استقبل الأسد معالي صقر غباش ووفد المجلس البرلماني المرافق له في دمشق. ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات وتضامن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشعب دولة الإمارات إلى أشقائهم في سوريا.

الاستجابة الإنسانية

من جانبه، حمّل الرئيس الأسد معالي صقر غباش تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين جراء الزلزال المدمر، مؤكداً أن سرعة الاستجابة الإنسانية والإغاثية السخية لدولة الإمارات وجهود فرقها الميدانية لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود تمثل موقفاً نبيلاً يؤكد أن الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم وطن للإنسانية. وفي بداية اللقاء رحب الرئيس السوري بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين. مؤكداً على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الأسد خلال اللقاء عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيداً من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة. وأشاد بما وصلت إليه الإمارات من انفتاح على العالم والتطور الذي تشهده في المجالات كافة وأنها تعد نموذجاً يحتذى به، مثمناً الدور الريادي للمرأة الإماراتية وما حققته علي جميع الصعد.

الأخوة والتعاون

وقال معالي صقر غباش إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

حرص

وأكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد. حضر اللقاء أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي كل من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة المجموعة، وعبيد خلفان السلامي نائب رئيس المجموعة، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبدالله الشحي، أعضاء المجلس، كما حضر اللقاء كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. فيما شارك معالي صقر غباش ووفد المجلس البرلماني المرافق في جلسة حوارية برلمانية في مقر مجلس الشعب السوري تضامناً مع أسر ضحايا الزلزال. وأعرب معاليه عن خالص التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق ولذوي الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

عودة للجامعة

وأكد رئيس مجلس النواب المصري د. حنفي جبالي، الوقوف إلى جانب سوريا والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية. وأضاف، في تصريح من مطار دمشق الدولي بعد وصوله إلى جانب رؤساء البرلمانات العربية، «نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال ونقول للشعب السوري، نحن أخوة ونقف إلى جواره في هذه الظروف الصعبة».

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ: «كانت أجواء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد إيجابية جداً، وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سوريا إلى حضنها العربي، حيث تقرر تشكيل وفد عالي المستوى من رؤساء المجالس لزيارتها».

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