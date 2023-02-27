وزير خارجية مصر إلى دمشق اليوم

المصدر: دبي، دمشق- البيان ، وكالات

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أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيتوجه اليوم إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم السادس من فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلا البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم الوزارة: «إن شكري سيؤكد في لقاءاته على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها».

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