المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

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أعلن وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، أمس، بدء تنفيذ إجراءات توفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا. وقال في بيان، عقب استقباله وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، في رام الله: تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لاتفاقية مع ليبيا، تم توقيعها قبل عام؛ لاستقطاب العمالة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا.

وقال إن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا. وأوضح أنه تم وضع بعض آليات تنفيذ الاتفاقية، في حين لا يزال العمل جارياً لاستكمالها ووضع الخطوات الإجرائية؛ لاستقطاب العمالة الفلسطينية الماهرة للعمل في «إعادة بناء الدولة الليبية». وأكد أبو جيش الحرص على تزويد سوق العمل الليبي احتياجاته من العمالة الفلسطينية، من أطباء، ومهندسين، وممرضين، ومعلمين، وخبراء.

ونقل البيان عن الوزير الليبي قوله، إن الاتفاقية الثنائية، من شأنها إدماج العمالة الفلسطينية الماهرة في سوق العمل الليبي في مختلف المجالات والقطاعات؛ للإسهام في إعادة الحياة الاقتصادية إلى بلاده، عقب الحروب والصراعات والتدخلات الدولية، التي واجهتها.

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