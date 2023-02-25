بدء أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي فى بغداد

المصدر: وام

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انطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية، اليوم، بحضور عدد من رؤساء البرلمانات العربية.

وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي في كلمة خلال انطلاق اعمال المؤتمر "نرحب بالأشقاء في بغداد بعد مضي 40 عاماً على استضافة المؤتمر” مضيفا أن "هذه القمة تشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية” مؤكدا أن "التحديات الراهنة تتطلب العمل التشاركي".



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