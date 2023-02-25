الصومال: مقتل 20 عنصراً من «الشباب» الإرهابية

المصدر: (مقديشو - وكالات)

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أعلن التلفزيون الحكومي الصومالي، مقتل 20 من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية في عملية جوية وسط البلاد، نفذتها المخابرات الصومالية بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، وقعت في بلدة «شاو» بإقليم هيران التابع لولاية هيرشبيلي.

وأضاف ان «العملية استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من الحركة، ما أدى إلى مقتل 20 منهم». وتأتي العملية بعد يوم واحد من هجوم انتحاري تبنته «الشباب» على مجمع سكني في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 جنود، إضافة إلى 4 عناصر من الحركة نفذوا الهجوم.

وتواصل القوات الحكومية عمليات عسكرية ضد الحركة المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصرها، واستعادت السيطرة على مناطق كثيرة.

فيما قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» إنها شنت بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية، ودعماً لاشتباكات الجيش الوطني الصومالي ضد «حركة الشباب»، ضربة في منطقة نائية قرب غالمودوغ الصومالية التي تبعد نحو 510 كيلومترات شمال شرقي مقديشو. وأوضحت أن التقدير الأولي هو أن الغارة قتلت 7 من مسلحي «الشباب».

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