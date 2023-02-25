المصارف اللبنانية تعلّق إضراب البنوك مؤقتاً

المصدر: (بيروت - وكالات)

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أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، تعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتباراً من الاثنين لمدة أسبوع، عقب نحو 3 أسابيع من الإغلاق احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مديري البنوك.

وقالت الجمعية في بيان، إنه «تحسساً من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع».

وأضافت: «الجمعية العمومية لجمعية المصارف ستدعى لاتخاذ الموقف المناسب (بعد انتهاء مدة تعليق الإضراب) في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية».

وفي 6 فبراير الحالي، أعلنت الجمعية الإضراب العام، احتجاجاً على «استدعاءات قضائية لعدد من مديري المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين».

ومنذ سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف، إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

وتفرض مصارف لبنان منذ العام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

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