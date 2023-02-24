«سانت ليغو» يتسبب بمشادة في البرلمان العراقي

المصدر: بغداد - وكالات

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تسبب إدراج القراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق، أمس، على جدول أعمال مجلس النواب، بخلافات داخل البرلمان.

ورفضت العديد من الكتل والقوى السياسية، التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي اعتمد على نظام «سانت ليغو» المعدل في توزيع المقاعد النيابية. وقالت صحيفة «بغداد اليوم»، إن «مشادة كلامية وقعت بين نواب من كتل مختلفة، مع مستقلين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المعروض على جدول أعمال الجلسة».

وكشف النائب المستقل حيدر المطيري،أمس، عن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية. وقال المطيري «نعترض بشدة على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات»، مبيناً أنها «غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير».

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